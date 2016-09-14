Изготовление дверей к шкафам-купе

Мебельные фасады из алюминиевого профиля СЕНАТОР АЛЮТЕХ

Варианты расцветок:

шампань

золото

серебро

коньяк

белый

черный

розовый

Профили

Древоподобный +17у.е;

Серии: 140/150 +13у.е;

155/160/161 +8у.е.

Ширина Наполнение двери зеркало серебро зеркало бронза, графит ДСП 10мм Без заполнения 400 33 41 32 27 450 35 44 33 28 500 37 48 35 29 550 39 50 37 30 600 40 53 38 31 650 42 56 40 32 700 45 59 42 33 750 46 61 45 34 800 48 64 47 35 850 50 67 48 36 900 52 70 49 37 950 54 73 51 38 1000 56 75 53 39 1050 58 79 56 40 1100 60 82 57 41 ширина Наполнение двери Лакомат Лакобель Матовое Серебро Матовая Бронза Графит 400 42 44 47 52 450 45 46 49 56 500 47 49 52 60 550 54 54 54 64 600 55 56 57 69 650 59 56 59 73 700 62 59 62 78 750 65 63 64 83 800 69 66 67 87 850 71 70 69 91 900 75 76 72 94 950 78 78 74 98 1000 82 82 77 103 1050 84 86 79 107 1100 87 89 82 111

* У.Е. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты

прямое разделение — 5 у.е./м.п.

прямое разделение широкое — 8у.е./м.п.

прямое разделение под углом — 7 у.е./м.п.

прямое разделение под углом широкое — 10 у.е./м.п.

волна — 10 у.е./м.п.

Различные варианты наполнения по желанию заказчика Наименование Цена за м.кв. Лакобель 22 Металак (серебро бронза) 25 Дамас черный с рисунком 38 Лабиринт, цветы 38 Лакомат 4 мм 16 Художественный пескоструй 32 Фотопечать со стеклом 41 Ротанг, Бамбук, 3-D панели и т.д *

Отдел по работе с дилерами, региональными представителями / оптовая торговля:

Velcom: +375 (29) 694-76-65

Velcom: +375 (29) 310-89-15

тел. 8 (017) 216-24-71

Преимущества Modern House

Предлагаем полный комплекс работ: от замера до установки готовых дверей, которые появятся у Вас дома или в офисе очень быстро. Изготавливаем раздвижные двери для дилеров и строительных организаций на выгодных условиях. Для лучшего обслуживания в нашей компании создан специальный отдел для работы с дилерами. Большой выбор материалов. Кроме привычного ДСП, мы работаем с усовершенствованными мебельными материалами: пластиком, кожей, МДФ пленочным, рамочным, крашеным и др., а также можем комбинировать разные материалы. Индивидуальный подход к каждому проекту. Благодаря новейшим технологиям производства и мастерству наших дизайнеров мы создаем идеальные двери для шкафа-купе, чтобы угодить каждому клиенту. Работаем только с экологически чистыми материалами, чтобы здоровье Вашей семьи или сотрудников было в безопасности. Высокое качество наших дверей гарантирует радость от покупки надолго. При этом можно подобрать как недорогие, так и эксклюзивные материалы.

Разновидности дверей

Вы можете заказать двери для шкафа-купе в разном исполнении:

зеркальные;

с экокожей;

из лакобеля;

с фотопечатью;

акриловые;

из ротанга;

со стеклом и др.

У каждого материала есть свои достоинства, которые можно выгодно использовать для реализации функциональных и дизайнерских решений в разных помещениях дома и офиса.

Стоимость

У нас представлен широкий ассортимент дверей стандартных размеров. Если Вы хотите установить двери для шкафа-купе в нишу или угол, Вы можете заказать у нас двери по индивидуальным размерам.

Цена готовых дверей зависит от нескольких факторов:

материал и декор;

размер;

тип профиля;

наличие дополнительных элементов и их количество (ворс, фиксатор, зеркало и т.д.).

Вы сможете выбрать материал, который вписывается в бюджет и при этом удовлетворяет Ваши эстетические потребности. Мы работаем с современными материалами, которые смогут украсить помещение любого типа.

Компания «Модерн Хаус» более 10 лет успешно развивается в сфере изготовления корпусной и встроенной мебели. Современное производство, новые технологии, стильные материалы и опытные дизайнеры – мы привыкли работать быстро и качественно, поэтому Ваш заказ будет готов в минимальные сроки.

Таблицу с актуальными ценами на двери для шкафов-купе в Минске Вы можете изучить выше.

Заказываем в Modern House

Опытные консультанты расскажут обо всем, что Вас интересует. Чтобы заказать двери для шкафа-купе в нашей компании, Вы можете отправить заявку через сайт или позвонить. Мы учтем все Ваши пожелания и предложим продукт, который идеально впишется в Ваш интерьер!