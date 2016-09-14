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г. Минск, пер. С.Ковалевской 54/1 офис 213.
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Изготовление дверей к шкафам-купе

Производство дверей для шкафов-купе

Мебельные фасады из алюминиевого профиля СЕНАТОР АЛЮТЕХ
Варианты расцветок:

  • шампань
  • золото
  • серебро
  • коньяк
  • белый
  • черный
  • розовый

Профили

  • Древоподобный +17у.е;
  • Серии: 140/150 +13у.е;
  • 155/160/161 +8у.е.
Ширина Наполнение двери
зеркало серебро зеркало бронза, графит ДСП 10мм Без заполнения
400 33 41 32 27
450 35 44 33 28
500 37 48 35 29
550 39 50 37 30
600 40 53 38 31
650 42 56 40 32
700 45 59 42 33
750 46 61 45 34
800 48 64 47 35
850 50 67 48 36
900 52 70 49 37
950 54 73 51 38
1000 56 75 53 39
1050 58 79 56 40
1100 60 82 57 41
ширина Наполнение двери
Лакомат Лакобель Матовое Серебро Матовая Бронза Графит
400 42 44 47 52
450 45 46 49 56
500 47 49 52 60
550 54 54 54 64
600 55 56 57 69
650 59 56 59 73
700 62 59 62 78
750 65 63 64 83
800 69 66 67 87
850 71 70 69 91
900 75 76 72 94
950 78 78 74 98
1000 82 82 77 103
1050 84 86 79 107
1100 87 89 82 111

* У.Е. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты

  • прямое разделение — 5 у.е./м.п.
  • прямое разделение широкое — 8у.е./м.п.
  • прямое разделение под углом — 7 у.е./м.п.
  • прямое разделение под углом широкое — 10 у.е./м.п.
  • волна — 10 у.е./м.п.
Различные варианты наполнения по желанию заказчика
Наименование Цена за м.кв.
Лакобель 22
Металак (серебро бронза) 25
Дамас черный с рисунком 38
Лабиринт, цветы 38
Лакомат 4 мм 16
Художественный пескоструй 32
Фотопечать со стеклом 41
Ротанг, Бамбук, 3-D панели и т.д *

Отдел по работе с дилерами, региональными представителями / оптовая торговля:
Velcom: +375 (29) 694-76-65
Velcom: +375 (29) 310-89-15
тел. 8 (017) 216-24-71

Преимущества Modern House

  1. Предлагаем полный комплекс работ: от замера до установки готовых дверей, которые появятся у  Вас дома или в офисе очень быстро.
  2. Изготавливаем раздвижные двери для дилеров и строительных организаций на выгодных условиях. Для лучшего обслуживания в нашей компании создан специальный отдел для работы с дилерами.
  3. Большой выбор материалов. Кроме привычного ДСП, мы работаем с усовершенствованными мебельными материалами: пластиком, кожей, МДФ пленочным, рамочным, крашеным и др., а также можем комбинировать разные материалы.
  4. Индивидуальный подход к каждому проекту. Благодаря новейшим технологиям производства и мастерству наших дизайнеров мы создаем идеальные двери для шкафа-купе, чтобы угодить каждому клиенту.
  5. Работаем только с экологически чистыми материалами, чтобы здоровье Вашей семьи или сотрудников было в безопасности.
  6. Высокое качество наших дверей гарантирует радость от покупки надолго. При этом можно подобрать как недорогие, так и эксклюзивные материалы.

Разновидности дверей

Вы можете заказать двери для шкафа-купе в разном исполнении:

  • зеркальные;
  • с экокожей;
  • из лакобеля;
  • с фотопечатью;
  • акриловые;
  • из ротанга;
  • со стеклом и др.

У каждого материала есть свои достоинства, которые можно выгодно использовать для реализации функциональных и дизайнерских решений в разных помещениях дома и офиса.

Стоимость

У нас представлен широкий ассортимент дверей стандартных размеров. Если Вы хотите установить двери для шкафа-купе в нишу или угол, Вы можете заказать у нас двери по индивидуальным размерам.

Цена готовых дверей зависит от нескольких факторов:

  • материал и декор;
  • размер;
  • тип профиля;
  • наличие дополнительных элементов и их количество (ворс, фиксатор, зеркало и т.д.).

Вы сможете выбрать материал, который вписывается в бюджет и при этом удовлетворяет Ваши эстетические потребности. Мы работаем с современными материалами, которые смогут украсить помещение любого типа.

Компания «Модерн Хаус» более 10 лет успешно развивается в сфере изготовления корпусной и встроенной мебели. Современное производство, новые технологии, стильные материалы и опытные дизайнеры – мы привыкли работать быстро и качественно, поэтому Ваш заказ будет готов в минимальные сроки.

Таблицу с актуальными ценами на двери для шкафов-купе в Минске Вы можете изучить выше.

Заказываем в Modern House

Опытные консультанты расскажут обо всем, что Вас интересует. Чтобы заказать двери для шкафа-купе в нашей компании, Вы можете отправить заявку через сайт или позвонить. Мы учтем все Ваши пожелания и предложим продукт, который идеально впишется в Ваш интерьер!

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