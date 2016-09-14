Изготовление дверей к шкафам-купе

Мебельные фасады из алюминиевого профиля СЕНАТОР АЛЮТЕХ
Варианты расцветок:
- шампань
- золото
- серебро
- коньяк
- белый
- черный
- розовый
Профили
- Древоподобный +17у.е;
- Серии: 140/150 +13у.е;
- 155/160/161 +8у.е.
|Ширина
|Наполнение двери
|зеркало серебро
|зеркало бронза, графит
|ДСП 10мм
|Без заполнения
|400
|33
|41
|32
|27
|450
|35
|44
|33
|28
|500
|37
|48
|35
|29
|550
|39
|50
|37
|30
|600
|40
|53
|38
|31
|650
|42
|56
|40
|32
|700
|45
|59
|42
|33
|750
|46
|61
|45
|34
|800
|48
|64
|47
|35
|850
|50
|67
|48
|36
|900
|52
|70
|49
|37
|950
|54
|73
|51
|38
|1000
|56
|75
|53
|39
|1050
|58
|79
|56
|40
|1100
|60
|82
|57
|41
|ширина
|Наполнение двери
|Лакомат
|Лакобель
|Матовое Серебро
|Матовая Бронза Графит
|400
|42
|44
|47
|52
|450
|45
|46
|49
|56
|500
|47
|49
|52
|60
|550
|54
|54
|54
|64
|600
|55
|56
|57
|69
|650
|59
|56
|59
|73
|700
|62
|59
|62
|78
|750
|65
|63
|64
|83
|800
|69
|66
|67
|87
|850
|71
|70
|69
|91
|900
|75
|76
|72
|94
|950
|78
|78
|74
|98
|1000
|82
|82
|77
|103
|1050
|84
|86
|79
|107
|1100
|87
|89
|82
|111
* У.Е. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
- прямое разделение — 5 у.е./м.п.
- прямое разделение широкое — 8у.е./м.п.
- прямое разделение под углом — 7 у.е./м.п.
- прямое разделение под углом широкое — 10 у.е./м.п.
- волна — 10 у.е./м.п.
|Различные варианты наполнения по желанию заказчика
|Наименование
|Цена за м.кв.
|Лакобель
|22
|Металак (серебро бронза)
|25
|Дамас черный с рисунком
|38
|Лабиринт, цветы
|38
|Лакомат 4 мм
|16
|Художественный пескоструй
|32
|Фотопечать со стеклом
|41
|Ротанг, Бамбук, 3-D панели и т.д
|*
Отдел по работе с дилерами, региональными представителями / оптовая торговля:
Velcom: +375 (29) 694-76-65
Velcom: +375 (29) 310-89-15
тел. 8 (017) 216-24-71
Преимущества Modern House
- Предлагаем полный комплекс работ: от замера до установки готовых дверей, которые появятся у Вас дома или в офисе очень быстро.
- Изготавливаем раздвижные двери для дилеров и строительных организаций на выгодных условиях. Для лучшего обслуживания в нашей компании создан специальный отдел для работы с дилерами.
- Большой выбор материалов. Кроме привычного ДСП, мы работаем с усовершенствованными мебельными материалами: пластиком, кожей, МДФ пленочным, рамочным, крашеным и др., а также можем комбинировать разные материалы.
- Индивидуальный подход к каждому проекту. Благодаря новейшим технологиям производства и мастерству наших дизайнеров мы создаем идеальные двери для шкафа-купе, чтобы угодить каждому клиенту.
- Работаем только с экологически чистыми материалами, чтобы здоровье Вашей семьи или сотрудников было в безопасности.
- Высокое качество наших дверей гарантирует радость от покупки надолго. При этом можно подобрать как недорогие, так и эксклюзивные материалы.
Разновидности дверей
Вы можете заказать двери для шкафа-купе в разном исполнении:
- зеркальные;
- с экокожей;
- из лакобеля;
- с фотопечатью;
- акриловые;
- из ротанга;
- со стеклом и др.
У каждого материала есть свои достоинства, которые можно выгодно использовать для реализации функциональных и дизайнерских решений в разных помещениях дома и офиса.
Стоимость
У нас представлен широкий ассортимент дверей стандартных размеров. Если Вы хотите установить двери для шкафа-купе в нишу или угол, Вы можете заказать у нас двери по индивидуальным размерам.
Цена готовых дверей зависит от нескольких факторов:
- материал и декор;
- размер;
- тип профиля;
- наличие дополнительных элементов и их количество (ворс, фиксатор, зеркало и т.д.).
Вы сможете выбрать материал, который вписывается в бюджет и при этом удовлетворяет Ваши эстетические потребности. Мы работаем с современными материалами, которые смогут украсить помещение любого типа.
Компания «Модерн Хаус» более 10 лет успешно развивается в сфере изготовления корпусной и встроенной мебели. Современное производство, новые технологии, стильные материалы и опытные дизайнеры – мы привыкли работать быстро и качественно, поэтому Ваш заказ будет готов в минимальные сроки.
Таблицу с актуальными ценами на двери для шкафов-купе в Минске Вы можете изучить выше.
Заказываем в Modern House
Опытные консультанты расскажут обо всем, что Вас интересует. Чтобы заказать двери для шкафа-купе в нашей компании, Вы можете отправить заявку через сайт или позвонить. Мы учтем все Ваши пожелания и предложим продукт, который идеально впишется в Ваш интерьер!